Путин рассказал о размышлениях об отказе от предлагаемого президентства

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину объяснил, почему 25 лет назад в разговоре с тогдашним главой государства Борисом Ельциным изначально сообщил, что не готов занять руководящую должность.

«Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов. Вот с этим было связано. Много было очень острых, сиюминутных и в то же время жизненно важных вопросов для страны, для ее сохранения, развития», — заявил Путин.

Путин рассказал о неприятном инциденте с российским пограничником и членом делегации США

По словам российского лидера, он размышлял, что президентство для него значит, но в первую очередь думал, как решать поставленные перед страной задачи.

«И думал о том, удастся ли это сделать, справлюсь ли», — поделился президент России.

26 марта 2000 года Владимир Путин впервые был избран президентом Российской Федерации. C 31 декабря 1999-го он занимал должность исполняющего обязанности главы государства после отставки Бориса Ельцина. Всего у Путина на данный момент пять сроков на посту главы государства. С 2008 по 2012 год он возглавлял правительство РФ.

Ранее Путин рассказал, как ответил на хамство делегации США в адрес пограничника.