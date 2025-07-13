МИД ответил на данные о призыве Путина к Ирану по поводу обогащения урана

Министерство иностранных дел России резко осудило публикацию американского издания Axios, написавшего, что президент РФ Владимир Путин якобы призывает Иран принять сделку с США, предполагающую «нулевое обогащение».

В заявлении МИД сказано, что многие западные СМИ стали инструментом в руках политических элит, разведсообществ и «глубинного государства». Подобные медиа не гнушаются провокаций и генерации фейков.

«В качестве «сливного бачка», тиражирующего целенаправленную дезинформацию, в последнее время часто выступает издание «Аксиос» (Axios)», — заявили в МИД.

На Западе рассказали о призыве Путина к Ирану

Отмечается, что издание базируется в Арлингтоне, недалеко от зданий Пентагона, штаб-квартиры ЦРУ и «бесчисленных аналитических центров».

«Можно лишь гадать, кто в этот раз выступил заказчиком, однако одна из последних публикаций издания под заголовком «Сенсация: Путин призывает Иран принять сделку с США, предполагающую "нулевое обогащение"», – по всей видимости, очередная грязная политизированная кампания, которая затевается с целью эскалации напряжённости вокруг иранской ядерной программы», — сказано в заявлении.

В МИД подчеркнули, что позиция России по данному вопросу хорошо известна. Это «последовательная позиция ответственного участника международного сообщества, направленная на урегулирование кризиса».

Дипломаты призвали ответственные мировые СМИ опираться на официальные источники информации, а «не тиражировать фальшивки».