Путин рассказал о неприятном инциденте с российским пограничником и делегацией США

Президент России Владимир Путин рассказал о неприятном эпизоде с российским пограничником и членом американской делегации, случившемся в Петербурге. Видео опубликовали журналисты ВГТРК.

По просьбе интервьюера Путин вспомнил об эпизоде, произошедшем во времена его работы в мэрии Ленинграда-Петербурга. Тогда в город прилетела иностранная делегация из США.

«Кто-то из членов этой делегации как-то очень грубо обошелся с пограничником. Я посчитал, что это абсолютно неприемлемо, потому что человек в погонах, когда он исполняет свои служебные обязанности, он представляет государство», — сказал президент.

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По его словам, пренебрежительное отношение к пограничнику означает пренебрежение к государству.

«Мы, конечно, не отказались принимать эту делегацию, с ней отработали, как положено, как было предусмотрено протоколом, но просто я с ними не общался», — сказал Путин.

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