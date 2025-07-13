В основе противоречий России и Запада лежит геополитика, а не идеология СССР, как казалось прежде. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

До этого итальянское издание L'AntiDiplomatico писало, что после установления мира на Украине Россию ожидает изощренная гибридная война с Западом. По мнению журналиста, предотвратить непрямую эскалацию не может даже оптимистичный сценарий, предполагающий заключение стратегического соглашения между РФ и США.

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В начале июля Путин заявил, что РФ и США во все времена находили нечто общее. По словам главы государства, долгое время отношения двух стран были «добрыми и своеобразными».

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что работа по устранению «взаимных раздражителей» между Россией и США будет продолжена. Он подчеркнул, что в текущий момент Москва ожидает сигнала от Вашингтона.

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