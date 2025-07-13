Путин рассказал, что лежит в основе противоречий России и Запада

Газета.Ru

В основе противоречий России и Запада лежит геополитика, а не идеология СССР, как казалось прежде. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин рассказал, что лежит в основе противоречий России и Запада
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До этого итальянское издание L'AntiDiplomatico писало, что после установления мира на Украине Россию ожидает изощренная гибридная война с Западом. По мнению журналиста, предотвратить непрямую эскалацию не может даже оптимистичный сценарий, предполагающий заключение стратегического соглашения между РФ и США.

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В начале июля Путин заявил, что РФ и США во все времена находили нечто общее. По словам главы государства, долгое время отношения двух стран были «добрыми и своеобразными».

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что работа по устранению «взаимных раздражителей» между Россией и США будет продолжена. Он подчеркнул, что в текущий момент Москва ожидает сигнала от Вашингтона.

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