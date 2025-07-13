Раскрыто истинное мнение Горбачева о передаче Крыма Украине

Последний советский генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев признавал, что Крым был передан Украинской ССР незаконно, и его необходимо вернуть РСФСР. Об этом рассказал историк Олег Яхшиян, пишет «Лента.ру».

Яхшиян отметил, что на заседании Политбюро 9 июля 1987 года Горбачев обсуждал с соратниками проблемы крымских татар, которые не могли вернуться на родину после депортации. Тогда же он высказался о принадлежности Крыма.

«С исторической и политической точки зрения было бы правильно вернуть Крым в Россию», — сказал генсек.

Горбачева поддержал председатель Президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко. Он заявил, что «передача Украине Крыма, конечно, произвол».

При этом Горбачев понимал, что возвращение полуострова в состав России вызовет жесткое противодействие Киева. По его словам, «Украина встанет горой».

Яхшиян считает, что Горбачев не знал, как решить данный вопрос, и предпочитал банальности вроде «в демократическом духе надо подойти к этому процессу».

При этом, по мнению историка, нет оснований взглянуть на Горбачева под новым ракурсом. Его суждения о Крыме не привели к «каким-либо целесообразным политическим решениям».