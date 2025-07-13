Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем рыбака, который отмечается в воскресенье, 13 июля.

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В своем поздравлении президент отметил, что рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых отраслей экономики РФ.

Путин подчеркнул, что перед работниками и ветеранами рыбохозяйственного комплекса стоят значительные и масштабные задачи. Он отметил необходимость обеспечить системную модернизацию береговой и производственной инфраструктуры, а также обновление рыбопромыслового флота на основе передовых разработок и управленческих решений.

— И конечно, важно бережно, рачительно относиться к уникальным биоресурсам, которыми обладает наша страна, уделять приоритетное внимание созданию современных рабочих мест, подготовке квалифицированных кадров, социальному развитию городов и поселков рыбодобывающих регионов. Желаю вам успехов и всего самого доброго, — говорится в поздравлении.

Ранее Владимир Путин рассказал необычную историю про рыбака в Германии. По словам главы государства, один его друг прогуливался по Берлину вдоль реки Шпре и встретил пожилого немца, рыбачившего на берегу.

О том, как нельзя заниматься рыбалкой, напомнил юрист ЮК «Право-Сити» Матвей Елисеев. За некоторые нарушения грозит уголовная ответственность.