Лавров прибыл в Китай

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Пекин для участия в заседании министров иностранных дел стран ШОС, где обсудят подготовку предстоящего саммита организации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Китай, передает РИА «Новости». В ходе своего пребывания в Пекине он примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества. Встреча станет важным этапом подготовки к саммиту ШОС, который состоится с 30 августа по 1 сентября в Тяньцзине.

Перед поездкой в Китай Лавров посетил КНДР, где провел переговоры с председателем государственных дел Ким Чен Ыном и главой МИД Цой Сон Хи. Визит завершился церемонией с почетным караулом.

Ранее на неделе глава российского МИДа встречался с госсекретарем США Марко Рубио на полях мероприятий АСЕАН в Малайзии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в КНДР. Мария Захарова подписала совместное фото Лаврова и главы МИД Китая Ван И шутливой подписью «ВанЛав». МИД России ранее объявил о предстоящей поездке Лаврова на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро.