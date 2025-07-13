На Украине объявили в розыск замруководителя администрации президента Кириенко

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна были объявлены в розыск на Украине. Об этом следует из данных СБУ, пишет ТАСС. Кириенко был объявлен в розыск на Украине еще в октябре 2024 года за "посягательство на территориальную целостность Украины".

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Хинштейна объявили в розыск в декабре 2024 года по тем же обвинениям. Кириенко и Хинштейн также были добавлены в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец".

23 июня СБУ объявила в розыск заместителя начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинова. Генерал-лейтенант разыскивается с марта 2022 года по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины. До этого СБУ объявила российского певца Григория Лепса в розыск.

В начале марта 2025 года ему заочно предъявили обвинения из-за его поддержки специальной военной операции на Украине. Одной из причин стало обещание Лепса платить российским военным по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк Вооруженных сил Украины.