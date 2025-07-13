Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал запредельной ложью слова Владимира Зеленского о том, что он якобы не знал о Волынской резне.

По его словам, ложь Зеленского не имеет границ.

«Зеленский сделал вид, что не знал, а Дуда, что якобы поверил этому. В своей русофобии эти два персонажа настолько циничны, что готовы плодить запредельную ложь, лишь бы угодить своим покровителям в Лондоне», — цитирует Рогова РИА Новости.

Ранее, по словам президента Польши Анджея Дуды, Зеленский признался, что в школе ему не рассказывали о Волынской резне.

В МИД России, комментируя данное заявление, отметили, что Зеленский либо солгал, либо просто «безграмотная бестолочь».