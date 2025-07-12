В Госдуме оценили слова Макрона об иностранных войсках на Украине

Французский президент Эммануэль Макрона выдвинул безрассудную инициативу о дислокации западных войск на территории Украины. Такой шаг станет скрытой агрессией против России. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

Шеремет считает, что Макрон пытается легализовать войска НАТО на Украине под предлогом миротворческой миссии.

«По сути, это будет скрытая агрессия, направленная против России. Подобными безрассудными шагами Макрон еще больше подливает масло в огонь украинского конфликта», — заявил парламентарий.

Он добавил, что так называемый «миротворческий контингент» Макрона сравним с шакалами, которые взялись охранять овцу.

Макрон раскрыл детали о потенциальном военном контингенте Франции на Украине

В четверг Макрон на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером объявил, что после прекращения огня на Украине следует разместить 50-тысячный экспедиционный корпус.