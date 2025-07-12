Лавров: Россия и КНДР вместе борются со злом на Евразийском континенте

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и Северная Корея борются против превращения Евразии в вотчину НАТО. Его слова на официальном приеме правительства КНДР в честь его визита передает ТАСС.

Дипломат сказал, что Москва и Пхеньян вместе ведут борьбу «за правду против лжи» — за то, чтобы «огромный прекрасный Евразийский континент» не стал вотчиной альянса. По мнению Лаврова, НАТО стремится расширить свое влияние на все евразийское пространство.

«И мы, и наши корейские друзья хотим, чтобы зло отступило, и предпринимаем целый ряд практических шагов, чтобы это произошло», — заявил министр.

Лавров прибыл с рабочим визитом в КНДР накануне. Его борт главы приземлился в аэропорту Вонсана. В субботу министр провел переговоры с коллегой из Северной Кореи Цой Сон Хи. На встрече глава МИД РФ пообещал, что российские власти поспособствуют увеличению туристических потоков из РФ на курорт Вонсан в КНДР и создадут для этого в том числе авиасообщение.