Потомок Шереметевых обратился к Путину с просьбой

В посольстве России во Франции заявили, что потомок старинного русского рода граф Пьер Шереметев решил вернуться в Россию и попросил российского лидера Владимира Путина помочь с этим.

Отмечается, что Пьер Шереметев направил письмо президенту России. Документ уже передан в Москву по дипломатическим каналам.

Как указывает Telegram-канал RT, представители рода живут во Франции с Октябрьской революции. В ведомстве отметили: Шереметев внёс значительный вклад в развитие и укрепление российско-французского культурного сотрудничества.

Долгие годы он возглавлял консерваторию Сергея Рахманинова в Париже.