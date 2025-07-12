Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар ВСУ по «Белгород Арене», заявила, что Киев ведёт борьбу с детьми, совестью и русской культурой.

«Киевский режим ведёт борьбу с мирным населением, детьми, а также совестью, историей, русским языком, культурой, памятниками», — сказала она РИА Новости.

Захарова считает, что украинские власти решили собрать все самые худшие практики, начиная терроризмом и заканчивая людоедством.

Беспилотник ВСУ ударил по спорткомплексу «Белгород Арена» 12 июля.