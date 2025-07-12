Бывший премьер России назвал одну грубейшую ошибку СССР

Ликвидация ГДР и включение ее земель в состав ФРГ является грубейшей политической ошибкой руководства СССР. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

Степашин считает, что немцам «подмахнули», когда нужно было торговаться. Он вспомнил общение с удивленным канцлером ФРГ Гельмутом Колем, который рассказывал, что не поверил тому, как легко согласился Михаил Горбачев на «объединение Германии».

«Я считаю, что наша грубейшая была ошибка — это одностороннее решение объединения Германии. Торопиться не надо было», — сказал Степашин.

По его словам, было нарушено международное право, поскольку «никакого референдума не проводилось». Экс-премьер отметил, что просто «сломали стену и поглотили Восточную Германию», после чего Горбачев получил Нобелевскую премию.

Степашин добавил, что «мы еще немцам оказались должны, отдав все»

Будучи премьер-министром, он летал в Кельн, где стороны договорились о списании 32 миллиардов долларов долгов.

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ГДР перестала существовать как самостоятельное государство 3 октября 1990 года.

Ранее СМИ рассказали, как Гельмут Коль вспоминал, что ГДР досталась ФРГ «по цене бутерброда».