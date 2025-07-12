Сергей Лавров встретился с Ким Чен Ыном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе своего визита в Вонсан. Об этом пишет РБК.

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В КНДР началась официальная программа визита главы МИД России Сергея Лаврова в республику. Российскую делегацию встретили в курортном городе Вонсане. Визит главы ведомства продлится до 13 июля.

На опубликованной пресс-службой внешнеполитического ведомства фотографии глава российского МИД широко улыбается и пожимает руку северокорейскому лидеру.

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Ранее Лавров провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи и подписал план взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами на 2025-2027 годы.

«Наши переговоры с товарищем Хи продолжались более трех часов, были предметными, конкретными и очень полезными», — отметил министр.

Лавров заметил также, что новый курорт Вонсан может понравиться россиянам и завоевать популярность в РФ. По словам дипломата, «Вонсан-Кальма» представляет собой «очень хороший туристический объект».