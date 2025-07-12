«Станет вторым Байденом»: В Совфеде предрекли Трампу незавидную судьбу

Сторонники главы Белого дома критикуют его за поддержку американского сенатора Линдси Грэма, причём самого президента США уже затягивает «вашингтонское болото».

Об этом в своём Telegram-канале заявил член комитета по конституционному законодательству и государственному строительству верхней палаты парламента РФ Алексей Пушков.

В частности, он отметил, что в протрамповском консервативном движении MAGA, сыгравшем ключевую роль в его избрании президентом США крайне недовольны тем, что Трамп поддерживает Грэма как кандидата на выборах в сенат в 2026 году от Северной Каролины

В MAGA, добавил Пушков, справедливо называют Грэма поджигателем войны и подчеркивают, что он регулярно занимал сторону демократов, как по вопросам нелегальной миграции, так и зарубежных войн.

«Трамп постепенно теряет своих наиболее верных союзников. Как прогнозирует Джон Миршаймер, закончится это тем, что Трамп станет вторым Байденом. Добавим, что его уже затягивает «вашингтонское болото». Он в нем еще не по горло, но ноги уже вязнут в облепившей их жиже», – резюмировал российский сенатор.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Пушков заявил, что Трамп пошёл по пути всех американских президентов.