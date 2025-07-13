Лавров оценил вклад КНДР в проведение спецоперации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном выразил благодарность за поддержку со стороны Пхеньяна, в том числе в вопросе освобождения Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

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В ведомстве отметили, что Северная Корея последовательно поддерживает действия России в рамках специальной военной операции. Также в министерстве подчеркнули участие военных Корейской народной армии, которые, по информации внешнеполитического ведомства, помогли вытеснить украинские формирования и иностранных наемников с территории Курской области.

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11 и 12 июля Лавров посетил с визитом КНДР. В рамках него он провел переговоры с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи и встретился с Ким Чен Ыном. Последнему Лавров передал послание от президента Владимира Путина, в котором тот подтвердил приверженность всем договоренностям. Также дипломат поблагодарил КНДР за поддержку в рамках СВО и назвал отношения двух стран «непобедимым братством».

Во время встречи лидер КНДР также подтвердил «безусловную поддержку» руководства РФ при разрешении украинского конфликта.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Москва и Пхеньян демонстрируют единство во всех вопросах.