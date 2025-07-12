Россия не воспринимает всерьёз фантазии о создании «корпуса многонациональных сил для защиты Украины». Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы разные фантазии, продвигаемые теми, кто хочет посверкать на международной арене, всерьёз не воспринимаем», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Соединённые Штаты возобновили поставки вооружения на Украину, однако сократили их объём на 90%.

Научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак в беседе с RT рассказал, что никто из европейских стран не собирался помогать Украине.