Лавров оценил привлекательность Вонсана для россиян

Новый курорт в КНДР Вонсан может понравиться россиянам и завоевать популярность в РФ. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане, передает ТАСС.

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«Наши северокорейские друзья заинтересованы в том, чтобы на замечательном курорте Вонсан и на других курортах КНДР было побольше россиян. Не сомневаюсь, что это произойдет», — заявил Лавров.

По словам дипломата, Вонсан представляет собой «очень хороший туристический объект». В настоящее время на курорте действуют ограничения, связанные с последствиями пандемии COVID-19, однако Лавров выразил надежду на то, что они скоро будут отменены.

До этого Лавров пообещал, что власти РФ поспособствуют увеличению турпотоков на курорт Вонсан в КНДР.

Курортный комплекс «Вонсан-Кальма» специально рассчитан на туристов из России. Он расположен на полуострове Кальма в КНДР и был открыт в июне 2025 года.

Площадь курортного города составляет 2,5 кв. км, при этом протяжённость береговой линии там составляет 5 км. На территории городка расположены 54 отеля, рестораны, спа и развлекательные центры. Преимуществом «Вонсан-Кальмы» называют чистые пляжи. Любителей экзотики может заинтересовать то, что с него также открывается вид на ракетный полигон для испытания баллистического оружия.