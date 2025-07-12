Гладков назвал главное человеческое качество в нынешних условиях

По мнению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в экстремальных ситуациях наиболее ценным качеством является честность, а самыми деструктивными – безответственность, трусость и ложь. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Самое лучшее [качество], наверное, это честность. А самое плохое, конечно, когда нет ответственности, когда есть трусость и когда есть обман. Наверное, в нашей ситуации это вещи недопустимые», — отметил Гладков, отметив, что «война убирает всю шелуху, сокращает дистанцию и обнажает нервы».

Глава региона отметил, что сейчас темп принятия решений меняется очень быстро, что позволяет видеть человека насквозь.

«Как известно, глаза никогда не лгут», — резюмировал Гладков.

10 июля Гладков выразил уверенность, что значительная часть жителей, покинувших регион, вернется после стабилизации обстановки. По его словам, большинство из этих людей покинули область временно и ожидают возможности вернуться домой.