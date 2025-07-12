Лавров назвал фантазией "корпус многонациональных сил для защиты Украины"

Лавров: Россия не принимает всерьез усилия Европы по созданию «корпуса для защиты Украины»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал фантазиями попытки создания «корпуса многонациональных сил для защиты Украины». Его слова во время визита в КНДР приводит РИА Новости.
По словам Лаврова, РФ эти усилия всерьез не воспринимает.
11 июля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что «коалиция желающих» планирует патрулировать небо Украины и Черное море после заключения мира между Москвой и Киевом.
На заседании «коалиции желающих» в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон заявили о готовности направить до 50 тыс. военнослужащих на Украину после заключения перемирия с Россией. В дальнейшем на основе этого контингента планируется создание армейского корпуса международной коалиции из более чем 30 стран для поддержания безопасности Украины. Миссия коалиции будет заключаться в патрулировании воздушного и морского пространства, а также помощи в восстановлении украинской армии.
Как заявляется, этот план может быть реализован в течение нескольких часов после подписания соглашения о прекращении огня.