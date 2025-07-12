Лавров назвал фантазией "корпус многонациональных сил для защиты Украины"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал фантазиями попытки создания «корпуса многонациональных сил для защиты Украины». Его слова во время визита в КНДР приводит РИА Новости.

По словам Лаврова, РФ эти усилия всерьез не воспринимает.

11 июля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что «коалиция желающих» планирует патрулировать небо Украины и Черное море после заключения мира между Москвой и Киевом.

На заседании «коалиции желающих» в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон заявили о готовности направить до 50 тыс. военнослужащих на Украину после заключения перемирия с Россией. В дальнейшем на основе этого контингента планируется создание армейского корпуса международной коалиции из более чем 30 стран для поддержания безопасности Украины. Миссия коалиции будет заключаться в патрулировании воздушного и морского пространства, а также помощи в восстановлении украинской армии.

Как заявляется, этот план может быть реализован в течение нескольких часов после подписания соглашения о прекращении огня.