Лавров высказался о дальнейшем участии северокорейских войск в СВО

Газета.Ru

Вопрос о предоставлении РФ дальнейшей помощи в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине решают сами власти КНДР. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с северокорейским министром иностранных дел Цой Сон Хи заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, передает ТАСС.

Лавров высказался о дальнейшем участии северокорейских войск в СВО
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По его словам, Москва продолжает реагировать на поступающие из Пхеньяна предложения об участии северокорейских солдат в боевых действиях. В том числе это касается инициатив, автором которых является глава государства Ким Чен Ын.

«Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве», — сказал дипломат.

Таким образом Лавров ответил на вопрос журналистов, возможна ли отправка северокорейских военных на другие направления в зоне СВО после освобождения Курской области.

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2 июля военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что войска КНДР в три раза увеличивают присутствие в зоне украинского конфликта. До этого агентство Reuters со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи написало, что Пхеньян в июле или августе текущего года может перебросить дополнительные подразделения на фронт.