Лавров передал Ким Чен Ыну личный привет от президента Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, что президент России Владимир Путин передал северокорейскому руководителю послание с надеждой на продолжение прямых контактов в самое ближайшее время.

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"Президент передает вам самые горячие приветы и подтверждает приверженность всем договоренностям", - передает РИА "Новости" слова российского министра.

До этого Лавров в ходе выступления на брифинге после переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане сообщил, что КНДР однозначно поддержала все цели СВО, а также действия России и российской армии.

Позже на встрече с Ким Чен Ыном Лавров рассказал лидеру КНДР о результатах переговоров с северокорейским министром иностранных дел.

Ким Чен Ын в ответ отметил, что Лавров является первым иностранным гостем нового северокорейского курорта. Но Лавров сказал, что все-таки первым был российский посол, который "такую рекламу сделал, что я не мог устоять от вашего предложения".