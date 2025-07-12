Лавров: Москва не откажется от поддержки КНДР в спецоперации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва внимательно относится к предложениям КНДР о поддержке в рамках специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС. По словам дипломата, инициатива исходит лично от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, и Россия не видит оснований отказываться от проявлений солидарности со стороны союзника. Лавров также отметил, что формат такого участия выбирает сама КНДР. Это касается и возможной помощи за пределами Курской области, о которой упоминалось ранее. Все действия будут основываться на положениях двустороннего договора о стратегическом партнерстве.