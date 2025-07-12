Пушков рассказал, как ужесточение санкций против России навредит самим США

Американский законопроект о введении 500% пошлин в отношении стран, покупающих российские энергоресурсы, навредит в первую очередь самим США. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков.

«Для мировых цен на нефть сейчас существуют две угрозы. Теоретическая, связанная с угрозой блокировки Ираном Ормузского пролива в случае возобновления войны против него со стороны Израиля при участии США. И более практическая, связанная с лоббируемым противниками России законопроектом о 500-процентных пошлинах, которые могут быть введены Вашингтоном для стран, которые продолжат покупать российскую нефть», — подчеркнул он.

По словам Пушкова, в случае введения Соединенными Штатами таких пошлин против стран, сотрудничающих с Россией, цены на нефть на мировых рынках повысятся до $100 за баррель. Это сильно скажется на положении дел в самих США, считает Пушков.

«Этот законопроект способен также нанести значительный ущерб торгово-экономическим интересам США в том случае, если не останется на уровне угрозы, а США реально начнут воплощать его в жизнь», — подытожил он.

Накануне журнал The Times написал, что Трамп всерьез изучает возможность введения жестких вторичных санкций против стран, торгующих с Россией нефтью, включая Китай, Индию и Турцию. Журнал уточнил, что речь идет о поддержке законопроекта, предусматривающего 500% пошлины на импорт из РФ, что может фактически стать глобальным нефтяным эмбарго.