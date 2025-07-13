Чешские пожарные вылетели в США на помощь в поисково-спасательных работах

Подразделение чешских пожарных в составе 16 человек вылетело в Соединенные Штаты на помощь в поисково-спасательных работах в районах, которые пострадали от разрушительного наводнения в штате Техас. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь управления пожарной охраны Клара Охманова, передает РИА Новости. "Подразделение службы пожарной охраны из Моравско-Силезского края вылетело специальным рейсом в США, где примет участие в поисково-спасательных работах в тех районах в Техасе. Пожарные из Чехии будут единственными иностранцами, участвующими в поиске пропавших без вести там", - сказала она. Пресс-секретарь уточнила, что пожарные вылетели в Техас в соответствии с двусторонним соглашением, которое было заключено посольством Чехии в США и Национальной гвардией Техаса. Предположительно, чешские пожарные будут задействованы в поисковых работах 5-7 дней "Конкретные задачи и места работы будут определены по прибытии и с учетом потребностей местных спасательных служб", - отметила Охманова. В начале июля в центральной части Техаса произошло крупное наводнение. Река Гваделупа начала резко подниматься и достигла второй по величине высоты за всю историю наблюдений. Позже президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в округе Керр штата Техас. Газета The New York Times сообщила, что Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) не смогло своевременно ответить на большинство обращений от пострадавших в результате наводнений в Техасе.