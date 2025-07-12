Степашин заявил о страхе Зеленского перед выборами

Украинский лидер Владимир Зеленский может легитимизироваться путем проведения президентских выборов, но он боится подобного шага. Об этом заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин в беседе с РИА Новости.

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«Пускай переизбирается (...) Неизвестно, кто его там изберет на самом-то деле. Поэтому он этого боится, он обреченный человек. Не только по истории, поверьте мне», — сказал Степашин.

Дубинский: Зеленский боится проведения выборов на Украине

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Украине грозит катастрофа, если Зеленский примет повторное участие в президентских выборах и одержит победу. По его словам, при таком сценарии может начаться новая серия конфликта.