Пушков: у США больше нет мощи для содержания Европы

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что сегодня Соединённые Штаты уже не могут конкурировать с другими центрами экономической силы в условиях так называемого «свободного рынка» и не имеют той мощи, когда могут позволить себе содержать, как прежде, Европу за счёт Америки.

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По его словам, относительное ослабление экономической мощи США отражается в начинающейся между Вашингтоном и Брюсселем торговой войне. Также отражением такого состояния дел Пушков назвал «эгоистический империализм» американского президента Дональда Трампа.

«Возникающие торговые дисбалансы, в том числе с Европой, он пытается решить характерными для него методами в соответствии со своей доктриной «Америка превыше всего», — подчеркнул Пушков.

По его мнению, Трамп сегодня стремится переложить более значительную часть расходов по содержанию НАТО на Европу, и в отличие от периода «холодной войны» Вашингтон уже не имеет достаточно ресурсов, чтобы оплачивать «нерушимый союз» с Европой.

«Западный альянс как таковой на обозримое время, безусловно, сохранится. Но отныне для США своя рубашка, как говорится, будет намного ближе к телу», — заключил сенатор.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты с 1 августа вводят пошлины в размере 30% на товары из Европейского союза.