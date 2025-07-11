В Госдуме ответили на слова Макрона о размещении войск на Украине

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о размещении иностранных войск на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Слуцкого, план Европы о размещении своих войск на Украине представляет из себя попытку военной интервенции. Он также считает, что это будет использоваться для укрепления антироссийского плацдарма.

«По сути, предлагается военная интервенция стран НАТО на украинскую территорию для усиления антироссийского плацдарма, а прикрытием должен послужить "режим тишины", во время которого, по плану Макрона, "коалиция желающих" будет "содействовать восстановлению украинской армии". Уже проходили при заключении и "реализации" Минских соглашений», — написал Слуцкий.

Глава комитета добавил, что таким образом страны Запада «продвигают тот же шулерский шаблон», который использовался ими во время Минских соглашений. При этом западных политиков Слуцкий назвал «фашистскими недобитками» и «убийцами детей».

«Макрон, Стармер и им подобные евроястребы выстраивают параллельную реальность, где герои и "борцы за свободу" — фашистские недобитки и убийцы детей, которым якобы под силу одолеть крупнейшую ядерную державу. В реальности же европейские ястребы сегодня стоят на одной доске с укронацистскими военными преступниками и готовы ввергнуть мир в пожар третьей мировой. Чем раньше западные игроки это поймут, тем меньше несчастий будет грозить самой Европе», — добавил он.

Ранее Макрон заявил, что Париж и Лондон планируют разместить на Украине до 50 тысяч своих военных.