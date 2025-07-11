Мишустин назначил торгового представителя России в Пакистане

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин назначил Дениса Невзорова торговым представителем России в Пакистане.

Мишустин назначил торгового представителя России в Пакистане
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Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Назначить Невзорова Дениса Алексеевича торговым представителем Российской Федерации в Исламской Республике Пакистан», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф передал письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину.