Мишустин назначил торгового представителя России в Пакистане
Российский премьер-министр Михаил Мишустин назначил Дениса Невзорова торговым представителем России в Пакистане.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Назначить Невзорова Дениса Алексеевича торговым представителем Российской Федерации в Исламской Республике Пакистан», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф передал письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину.