Захарова опубликовала кадры нового курорта в Северной Корее

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала снимки из нового курорта в Северной Корее.

По словам Захаровой, именно сюда прибыла делегация российского МИД во главе с Сергеем Лавровым. На опубликованных кадрах можно увидеть снимки ночного города Вонсан.

«Впервые визит проходит в городе Вонсан — курорте, расположенном на полуострове, который с двух сторон омывается морскими водами», — добавила Захарова.

Ранее Лавров прибыл с визитом в КНДР. По словам Захаровой, во время поездки Лавров проведет переговоры со своим коллегой из КНДР, а потом направится в Китай.