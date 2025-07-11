Захарова резко высказалась о странах-поставщиках оружия ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны, поставляющие оружие киевскому режиму, становятся соучастниками убийства мирных граждан. Это заявление прозвучало в связи с авиаударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пятиэтажному жилому дому в городе Алешки Херсонской области.

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"Те, кто поставляет киевскому режиму оружие, становятся соучастниками убийства мирных граждан, уничтожения гражданской инфраструктуры", - заявила дипломат агентству ТАСС.

Мария Захарова при этом указала на то, что кураторы киевского режима "знают факты и продолжают спонсировать террористическое отребье на Банковой".

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Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар двумя авиабомбами по жилому дому в Алешках. Здание было практически уничтожено, а под завалами, по последним данным, остаются десятки мирных жителей.

Спасательные работы парализованы из-за действий украинских беспилотников, которые блокируют доступ спасателей к месту обрушения.