Путин сыграл резервным козырем: все карты по Украине будут раскрыты

«Так я вам и скажу. Ждите больших сюрпризов!» - иногда умудренные опытом, чинами и звания государственные мужи ведут себя словно озорные мальчишки, которым известен «большой секрет», о содержании которого все «простые смертные» могут только гадать. Ну что же, имеют право. Использовавший в своем ответе на вопрос журналиста эту формулу Дональда Трампа Сергей Лавров – один из немногих людей на планете, которому известна суть неких принципиально новых идей Владимира Путина по Украине – идей, которые могут сломать, а могут и не сломать наметившуюся траекторию развития событий вокруг этого конфликта.

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При всем разнообразии прямых и опосредованных участников украинского конфликта всех их можно разделить на две большие группы. И нет, это совсем не те группы, о которых вы подумали. Вот те две группы, которые я имею в виду. Есть игроки, чьи позиции «отлиты в граните» и поэтому могут быть спрогнозированы с той или иной степенью легкости. Примеры: режим Зеленского, премьер Венгрии Орбан, официальный Лондон, официальный Париж и далее по списку. А есть игроки, от которых можно ждать и совершенно неожиданных шагов. Перечисление таких игроков будет еще более коротким. Их всего двое: Владимир Путин и Дональд Трамп.

Предвижу возражение: позиция хозяина Кремля тоже легко поддается прогнозированию. Да, поддается – в том смысле, что ВВП жестко настроен на защиту стратегических интересов России на Украине и готов отметать любые препятствия, которые мешают ему это делать. Но вот нюанс, позволяющий взглянуть на ситуацию под несколько иным углом зрения. В системе власти нашей страны только у Владимира Путина есть право интерпретировать эти интересы, оценивать, что является реально достижимым, а что нет. У президента РФ есть как «мандат на твердость», так и «мандат на гибкость» - прерогатива развернуть российский государственный корабль в любом направлении в любой момент времени.

Специфика государственного устройства (или государственного устройства России) такова, что тот «мандат на гибкость», который есть сейчас у Дональда Трампа, гораздо слабее путинского. Но если оценивать его исключительно по американским внутриполитическим меркам, он тоже весьма значителен. Процесс ослабления Трампа уже начался: дезертирство Илона Маска и его планы создать «партию-спойлер» могут способствовать поражению республиканцев на промежуточных выборах в конгресс в следующем году. Но до осени 2026 года еще далеко. Пока Трамп продолжает доминировать в Вашингтоне и оказывать преобладающее влияние на позицию своих однопартийцев в сенате и палате представителей. Прибавим к этому отсутствие у нынешнего американского президента сентиментальной привязанности к Украине и принципиальных идеологических возражений против методов действий Владимира Путина.

Выражаясь совсем по-простому, Трампу наплевать на собственно Украину и на то, что с ней случится. На что ему не наплевать – это на собственные интересы, на свой собственный имидж, на свою роль в мировой истории, на свои шансы получить Нобелевскую премию мира (именно так – думаю, в глубине души Трамп по-прежнему на это надеется). В борьбе за все эти «основополагающие ценности» президент США готов кому угодно перегрызть горло – или, как минимум, ввести против кого угодно мощные санкции.

Предыдущий абзац- объяснение того, почему в этой роли «кого угодно» может оказаться Россия. Но вернемся еще на один абзац назад. Там содержится объяснение того, почему в случае поступления из Москвы неожиданных – и приятных для Трампа – политических сигналов, он может и сам совершить неожиданный разворот. Дополню это объяснение: президент США просто обожает неожиданные и драматические развороты, сюрпризы и все, что с ними связано. Это один из секретов его политического успеха. Понятия «Трамп» и «тривиальность» категорически не дружат друг с другом. И это освежает (правда, далеко не всех и далеко не всегда).

Но довольно лирики. Кроме сакраментального «так я вам и скажу» Сергей Лавров сделал еще одно важное заявление. Глава МИД РФ дал понять, что позиция Москвы по Украине не поменялась. Это еще одно указание на то, что магистральный сценарий развития событий не поменялся: Россия и Америка идут к новому раунду конфронтации из-за Украины и тот «понедельничный сюрприз», который Трамп обещал Москве будет носить для нашей страны не самый приятный характер. Но давайте не будем недооценивать и степень креативности лидеров двух главных ядерных держав мира. Как говорится, подождем до понедельника! Не зря же Лавров и Рубио так держали интригу!