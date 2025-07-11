Путин поручил провести съезд русистов Крыма и новых регионов

Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился организовать в 2026 году в Крыму съезд русистов, представляющих Крым, Севастополь, Донецкую народную республику, Луганскую народную республику, Запорожскую и Херсонскую области.

Данное заявление опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией президента Российской Федерации и советом министров Республики Крым обеспечить проведение в 2026 году на территории Республики Крым съезда (конференции) русистов из Республики Крым, г. Севастополя, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в тексте документа.

До этого Путин дал поручение правительству разработать программу, направленную на развитие и восстановление территорий, подвергшихся ударам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).