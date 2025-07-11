Путин поставил задачу, которая решит судьбу приграничья

Правительству РФ необходимо разработать и реализовать программу восстановления и развития приграничных территорий, которые пострадали от обстрелов ВСУ. Такую задачу поставил президент России Вадимир Путин.

«Обеспечить подготовку и реализацию программы комплексного восстановления Белгородской, Брянской и Курской областей», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин встретился с белгородским губернатором Гладковым

Помощь правительству должны оказывать Минобороны, МВД и МЧС России. При этом необходимо учитывать мнение местных жителей, подчеркнул Путин.