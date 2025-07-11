Путин поручил обеспечить подготовку программы по восстановлению приграничных регионов

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить подготовку программы по восстановлению трех приграничных регионов. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Кабмин в частности вместе с администрацией президента и исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей должен обеспечить разработку программы по реализации и восстановлению территорий, попавших под удары ВСУ.

Помимо того, необходимо установить перечень задач, которые направлены на поддержку граждан, живущих на атакованных украинскими войсками территориях.

Еще в феврале 2025 года Путин встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Тогда глава государства поручил ему проработать программу восстановления приграничных районов. Кроме того, президент сказал, что поручит кабмину выделить дополнительные средства жителям региона, утратившим свое имущество.