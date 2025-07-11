Лавров перед визитом в КНР прилетел в Северную Корею

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в КНДР в прибрежный город Вонсан, где в июне была открыта туристическая зона.

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Ранее сообщалось, что Лавров вместе с с главой МИД КНДР Цой Сон Хи примет участие во втором раунде переговоров стратегического диалога между двумя странами. Первый раунд проходил в январе прошлого года в Москве.

Ожидается, что из КНДР российский министр отправится с визитом в Китай.

Отметим, что до этого Лавров в Малайзии в рамках мероприятий АСЕАН провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио и передал некие новые предложения Москвы по Украине, о которых уже было доложено президенту США Дональду Трампу.