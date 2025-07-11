Российский лидер Владимир Путин утвердил основы государственной языковой политики России.

Соответствующий документ опубликован на правовом портале.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 11 июля.

Отмечается, что, согласно документу, сокращение использования иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке, включено в задачи государственной языковой политики.

Также подчёркивается, что русский язык объединяет многонациональный народ России и другие народы в единую культурно-цивилизационную общность русского мира.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что бизнесу в России пора заняться заменой табличек с иностранными словами.