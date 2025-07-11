Путин встретился с белгородским губернатором Гладковым

Встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым провел в пятницу, 11 июля, президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Глава государства обсудил с руководителем региона меры поддержки участвующих в СВО военнослужащих, обеспечение врачами и учителями, а также их заработные платы, модернизацию школ, обращение с отходами, а также поддержку промышленности, малого и среднего бизнеса.

Говоря о мерах поддержки участников спецоперации, Гладков выделил Центр адаптивных видов спорта и межрегиональный Центр передовых ортопедических технологий.

«Внутреннее сопереживание нашим бойцам, наверное, есть у каждого белгородца, понимание, что мы должны помогать им. Мы для себя поставили одну из главных задач: реабилитация – психологическая, медицинская – это очень важно для трудоустройства», – подчеркнул губернатор Белгородской области.

Напомним, глава региона также подарил президенту России картину местной художницы, написанную на фрагменте крышки ракеты противовоздушной обороны комплекса С-400. На ней изображена девушка с собакой на фоне разрушенного дома с подписью «Белгород не сдается».