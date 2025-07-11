В Совфеде объяснили желание Макрона и Стармера патрулировать небо Украины

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал намерение Франции и Великобритании патрулировать воздушное и морское пространство Украины после прекращения огня. По мнению сенатора, эти страны преследуют лишь одну цель — перевооружить Киев.

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«Планы [президента Франции Эммануэля] Макрона и [премьера Британии Кира] Стармера о патрулировании территории Украины в случае прекращения огня лишний раз подтверждают наши тезисы: перемирие в зоне спецоперации нужно Западу лишь для того, чтобы спустя какое-то время с помощью Украины снова атаковать Россию», — подчеркнул Климов.

Россия же, по его словам, постоянно указывает, что перемирие не означает долгосрочного и справедливого мира, а лишь дает отсрочку перед возобновлением боевых действий, возможно, еще более масштабных.

Британия и Франция заявили о готовности направить до 50 тыс. военнослужащих на Украину после заключения перемирия с Россией. Об этом объявили Стармер и Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне. Контингент станет основой международной коалиции из более чем 30 стран, поддерживающих безопасность Украины. Миссия будет включать патрулирование воздушного и морского пространства, а также помощь в восстановлении украинской армии. Реализация плана возможна в течение нескольких часов после подписания соглашения о прекращении огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».