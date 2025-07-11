МИД РФ объявило о закрытии консульства Польши в Калининграде

Россия закрывает консульство Польши, расположенное в Калининграде, в качестве ответной меры на действия Варшавы. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) России.

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— 11 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Польши в России, которому вручена нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 30 июня 2025 года согласия на функционирование Генерального консульства России в Кракове российская сторона с 29 августа 2025 года отзывает согласие на функционирование Генерального консульства Польши в Калининграде, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что причиной этого решения стали «необоснованные и враждебные действия» польских властей, которые закрыли российское консульство «под надуманным предлогом». Российские дипломаты исходят из того, что ни один недружественный выпад, направленный против Москвы, не останется без соответствующей реакции и последствий, передает сайт МИД России.

Глава МИД Польши высказался об отношениях с Россией

4 июля МИД Польши направило посольству России ноту с обвинением в авиаударе, из-за которого польское посольство в Киеве было повреждено. Ведомство подчеркнуло, что действия российской стороны «противоречат международному праву, в частности, Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях».