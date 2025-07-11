В России объяснили, почему Трамп решил помогать Украине

Глубинное государство США переигрывает американского лидера Дональда Трампа и может заставить его выделить новый пакет помощи Украине. Об этом заявил News.ru член Совета Федерации России Владимир Джабаров.

Вначале июля Вашингтон приостановил поставки боеприпасов и вооружений Украине из-за истощения американских запасов. При этом уже через неделю Трамп пообещал отправить больше оружия Киеву, подчеркнув, что речь идет об «оборонительных» средствах. 8 июля на заседании кабинета в Белом доме президент США заявил, что одобрил отправку «оборонительного оружия на Украину».

Сенатор Владимир Джабаров обратил внимание на то, что обычно заявления президента США «заманчивы, красивы, но мало что за ними стоит».

«По поводу поставок оружия Украине: если Трамп хочет, чтобы погибло еще больше украинцев, то пусть передает все запасы Patriot и других ракет. Это не решит вопрос. Если Трамп этого не поймет, он сам проиграет. Похоже, глубинное государство США его переигрывает и шаг за шагом переманивает на свою сторону», - считает политик.

По его словам, глубинное государство затягивает и европейских союзников США, однако Трамп может разочароваться как в своей стране, так и в НАТО.

Стало известно об угрозах Трампа Путину

Напомним, что после телефонного разговора с Путиным 3 июля Трамп сообщил, что прогресса в украинском урегулировании достичь не удалось, и заявил о своем разочаровании. Позже он снова заявил, что «разочарован в России», но предложил «посмотреть, что произойдет в ближайшие пару недель». Также Трамп отметил, что 14 июля может сделать «важное заявление по России».