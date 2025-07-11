Кремль обратился к Европе

Европейским странам стоило бы начать диалог с Москвой, основанный на взаимном уважении, однако Европейский союз (ЕС) даже не рассматривает такую возможность. С таким обращением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Существует вариант, при котором ЕС мог бы не выделять такое количество денег из кармана налогоплательщиков стран сообщества [на многомиллиардную помощь Украине]. Для этого нужно просто принять во внимание озабоченности России и начать диалог. Но такой диалог, которой будет основан на взаимном уважении, а также готовности учитывать озабоченности друг друга», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков указал на то, что «согласно логике и разуму», диалог стран Европы с Россией был бы наиболее предпочтительным вариантом. Однако Москва видит, что для них это направление «не является приоритетным». Пресс-секретарь добавил, что в ЕС «даже не обсуждается» такая возможность.

В Кремле ответили на послание Мерца Путину

9 июля агентство Bloomberg сообщило, что ЕС рассматривает возможность выделения Украине 100 миллиардов евро для создания фонда для финансирования обороны страны. Если государства-члены примут его в рамках бюджетных переговоров, то выплаты начнутся в 2028 году для поддержания стабильной финансовой помощи.