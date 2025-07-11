В Кремле оценили слова Трампа о продаже оружия НАТО для поставок на Украину

Поставки оружия на Украину представляют собой бизнес, в котором от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о продаже оружия странам НАТО для дальнейшей отправки Киеву.

«Бизнес, это бизнес: от перемены [мест] слагаемых сумма не меняется, все равно происходит накачка Украины оружием», — сказал представитель Кремля.

О планах по продаже оружия НАТО Трамп заявил в ночь на 11 июля. По его словам, союзники Соединенных Штатов по альянсу будут финансировать американские вооружения для Украины. При этом Трамп отметил, что о поставках оружия Штаты и блок договорились на саммите НАТО в прошлом месяце.

10 июля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Штатов ведет активные переговоры с союзниками о поставках Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. В числе потенциальных доноров он назвал Испанию и Германию.