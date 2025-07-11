В Совфеде заявили, что РФ не допустит нахождения иностранных войск на Украине

Россия не допустит вариантов, при которых возможно нахождение иностранного контингента на территории Украины. Об этом заявил сенатор Совфеда Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру».

«Одна из причин начала специальной операции — это попытка НАТО затащить к себе Украину, приблизиться к нашим границам. А чем этот вариант отличается от варианта членства Украины в НАТО? Ничем», — пояснил он.

Джабаров добавил, что отправка войск НАТО на Украину означает формирование там военных баз, что недопустимо для РФ.

До этого Великобритания и Франция заявили о готовности направить до 50 тыс. военнослужащих на Украину после заключения перемирия с Россией. Об этом объявили премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон и на совместной пресс-конференции в Лондоне. Контингент станет основой международной коалиции из более чем 30 стран, поддерживающих безопасность Украины.