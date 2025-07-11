Лавров ответил на желание Германии «вновь стать ведущей военной державой»

Немецкий канцлер Фридрих Мерц даже не поперхнулся, говоря про свое желание сделать Германию великой военной державой. С таким заявлением на конференции по итогам встреч Россия — АСЕАН выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, трансляция доступна на Rutube.

«Что касается господина Мерца, он не раз говорил забавные вещи, в том числе заявил, что его главная цель — вновь сделать Германию ведущей военной державой Европы. На слове "вновь" он даже не поперхнулся», — отметил российский министр.

Лавров процитировал Трампа в ответ на вопрос по Украине

Ранее Мерц заявил, что в немцах укоренился страх войны с Россией, однако сам он не опасается возможной военной конфронтации.