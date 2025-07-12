СМИ: Путин готов к возможному введению Трампом санкций против России

Президент России Владимир Путин был готов к тому, что американский президент Дональд Трамп может в конечном итоге ввести новые санкции против Москвы. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

При этом уточняется, что российский лидер доволен своим взаимодействием с главой Белого дома в этом году и ожидает, что ему всё же удастся договориться с ним об ослаблении ограничительных мер в будущем.

«Путин действительно ценит личные отношения с Трампом и инвестирует в них... Но в то же время он никогда не питал иллюзий относительно того, как может развиваться американская политика в отношении России. И российское руководство всегда готовилось к худшему», — говорится в статье.

СМИ: Путина не волнует недовольство Трампа

При этом в издании также отметили, что Путин намерен игнорировать давление со стороны Трампа.

Кроме того, газета Financial Times сообщала о невосприимчивости Путина к резким высказываниям Трампа.