Лавров прокомментировал сообщения о проекте создания эмирата Хеврон

Планы по созданию объединенных палестинских эмиратов и иные подобные идеи обостряют риски в отношении перспектив создания государства Палестина в соответствии с решениями ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре, передает ТАСС.

Таким образом дипломат прокомментировал сообщения в СМИ о проекте создания эмирата Хеврон. Эта идея рассматривается как первый шаг к продвижению концепции основания на палестинских землях объединенных палестинских эмиратов.

По мнению Лаврова, это звучит как фантастика на данном этапе. То, что такие инициативы все чаще появляются в общественном пространстве, говорит о тех рисках, которые возникают и продолжают обострятся в отношении перспектив создания палестинского государства, как это было решено Генеральной Ассамблеей ООН и Советом Безопасности ООН.

Министр подчеркнул, что это большой вызов для международного сообщества.