Лавров передал Рубио выжимку из цитат политиков Украины об уничтожении русских

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал госсекретарю США Марко Рубио выжимку из высказываний украинских политиков, где говорится про их намерение уничтожать русских. Об этом заявил Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.

"Я вчера Марко Рубио передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где впрямую говорится о необходимости уничтожать "русню" юридически, а лучше физически. И когда господин [министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль] Барро и ему подобные заявляют о том, что ничего кроме территориальной целостности Украины они видеть не хотят, ну это саморазоблачение", - отметил глава МИД РФ.

Лавров процитировал Трампа в ответ на вопрос по Украине

Лавров также уточнил, что передал цитаты на английском, и Рубио их забрал.