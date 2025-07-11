Канцлер Германии Фридрих Мерц, говоря об исчерпании дипломатических методов для украинского урегулирования, окончательно решил заняться милитаризацией ФРГ, указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Если господин Мерц считает, что мирные возможности использованы, исчерпаны, наверное, он решил окончательно полностью себя посвятить милитаризации Германии за счет своего народа, лишь бы снова прогарцевать под нацистскими лозунгами для отражения тех "угроз", которые исходят от России", - сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре. "Это полный бред", - оценил руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Лавров выразил надежду на то, что "любой здравомыслящий политик это понимает".

"Президент [РФ Владимир] Путин неоднократно говорил, что это чушь, просто используется для того, чтобы держать народ в повиновении и не давать прорваться наружу тем протестам, которые неизбежно вызывают ухудшение социально-экономического положения, стагнации, наблюдаемые в Европе", - напомнил руководитель российского внешнеполитического ведомства. "И все это за счет того, что сотни и сотни миллиардов были направлены, опять направляются на Украину", - констатировал Лавров.

9 июля Мерц высказал мнение, что дипломатические средства для разрешения конфликта на Украине исчерпаны. Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Берлин с начала конфликта на Украине предоставил Киеву разного рода помощь на сумму более €40 млрд. Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.